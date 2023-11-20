Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacak
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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 22 Kasım Çarşamba günü yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacağını söyledi. Arat, seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu belirterek, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti.
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 22 Kasım Çarşamba günü yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacağını söyledi.
Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti. Arat, "İlk yöneticimi çarşamba günü açıklayacağım. Benim yöneticim kim, nerede okumuş, ne iş yapar, yönetim kurulunda hangi görevi olacak bunların hepsini tek tek söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor