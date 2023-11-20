Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacak

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 22 Kasım Çarşamba günü yönetim kurulundaki ilk ismi açıklayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti. Arat, "İlk yöneticimi çarşamba günü açıklayacağım. Benim yöneticim kim, nerede okumuş, ne iş yapar, yönetim kurulunda hangi görevi olacak bunların hepsini tek tek söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL