Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat projelerini açıkladı

"Bu seçim Beşiktaş'ın köprüden önce son çıkışıdır"

"Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz"

"Necip Uysal bizim evladımızdır"

"Ana hedefimiz Euroleague olacak"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, projelerini tanıttı. Wolkswagen Arena'da yapılan 'Beşiktaşlıların Yolu' lansmanına siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçim tarihini açıkladığı anda istifa etmesi gerektiğini belirten Hasan Arat, "Son 23 yılın özetini görmeye geldik. Rahmetli Süleyman Seba, 23 yıl önce kulübe neler bıraktı, bugün hangi noktaya geldik? Süleyman Seba, borçsuz bir kulübün yanında onlarca tapu bıraktı. Hemen son 3 aya gelelim. 22 Ağustos'ta ben camiama 'Hemen genel kurul yapın, 1 gün kaybedecek vakit yok' dedim. Sadece bana cevap vermek için 28 Ağustos'ta basın toplantısı yapıldı. 6 Ekim'de 'Genel kurul yapacağız' dendi. O zaman 17 Aralık'a tarih verildi. Biz 'Bir gün kaybetmek zararımıza' dediğimiz halde 3 Aralık'a çekildi. Bu karar alındığında teknik direktörümüz yoktu. Seçim tarihi açıklarken kimse istifa etmedi. İstifa etmeniz lazım. İstifa etseniz 30 günde seçim yapılırdı. Başkan 7 Kasım'daki derbiyi bekledi. Kötü sonuç olunca aday olmadı. Asbaşkan, başkanı bekledi" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ VE MİLYONLARCA EURO ZARAR ETTİ"

Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenerek büyük zarar ettiğini ifade eden Arat, "Diğer aday 22 gün kala adaylığını ilan etti. Bu arada Beşiktaş Avrupa'dan elendi ve milyonlarca Euro zarar etti. Adaylık başvurumuzu yaptık kulüp bize bilgileri vermedi. Yıllardır birbirini aklamaya çalışan yönetimler KPMG raporlarını kasaya kaldırdı. Hepsi hesap soracağız diye geldi, birbirlerini hakladılar. Biz hukuk kurulu kuracağız. Onlarla beraber hareket edeceğiz. Biz hukuk ne gerekiyorsa onu yapacağız. 23 yılda tek tapu alınamadığı gibi tüm tapularımız heba edildi. Sayın 2'nci başkan 'Fulya'yı unutun' dedi, biz unutmayacağız. Beşiktaşlıların vicdanı unutmayacak" şeklinde konuştu.

"3 ARALIK'TAN SONRA BEŞİKTAŞ BAŞKANINA KİMSE PARMAK SALLAYAMAYACAK"

Genel kurul üyelerini seçimde oy kullanmaya davet eden Arat, "Tüpraş'ın gelirleri kırdırıldı dedim, aksine bir şey söylemediler. Üstelik bu gitmeye 25 gün kala yapıldı. Ben buradayım dedim. Bu Beşiktaşlıların yolu, Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedim. 3 Aralık'tan sonra hiç kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamayacak" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM BEŞİKTAŞ'IN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞIDIR"

Siyah-beyazlı camianın oyunu kimsenin pazarlayamayacağını aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Bu seçim Beşiktaş'ın köprüden önce son çıkışıdır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz şekilde kulübe sokulmuştur. Başkan 'Gelen herkesi üye yaptım nereden geldiklerini bilmiyorum' dedi. Bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. 2024 Mayıs'ında camia büyük tehlike altındadır. Bazı yönetici arkadaşlar derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaları ibret alınacak bir konudur. Gelin Beşiktaş'a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetli, gelin oyunuzu kullanın. Beşiktaşlılara kimse plazalardan oyunuzu şuna atın diyemez. Beşiktaş halkın takımıdır. Beşiktaş'ın evlatları 10 yıldır mahkemelerde sürünürken bizim evlatlarımız suçsuz demediler. Gelin hep birlikte Beşiktaş'ı özgürleştirip özümüze dönelim. Kimse müdahale etmesin. Kimse icazet beklemesin. Çalışanlar seçimden çekinmesin. Herkesin hakları korunacak. Ricam bazı kişilere seçim sürecinde kimseye kendinizi kullandırtmayın. Bu yola çıkarken taşıdığım düşünceyi bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Bey'den, Baba Hakkı'dan, bizi göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı Türkiye'nin ve dünyanın en kurumsal kulüplerinden biri yapmaya söz verdik. Çıktığımız yol Beşiktaşlıların yoludur" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜ MENAJERLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'ın toplamda 10 milyon Euro'ya Avrupa'ya gittiğinin altını çizen Arat, "Sayın Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti menajerlerle yönetilen sistem geldi. Üç büyük kulüp toplandığı zaman Süleyman Seba'nın liderliğinde toplanırdı. Kararlar Beşiktaş Kulübü'nde alınırdı. Parası yoktu ama çok büyük itibarı vardı. Rıdvan, Serdar ve Emirhan 10 milyon Euro'ya yurt dışına gitti. Braga'da Serdar'ın piyasa fiyatı 40 milyon Euro oldu. Onların yerine gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz" dedi.

"NECİP UYSAL BİZİM EVLADIMIZDIR"

Avrupalı kulüplerle önemli ilişkiler kuracaklarını anlatan Arat, kaptan Necip Uysal ile ilgili de şöyle konuştu:

"Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış. Herkes futbol takımını soruyor. Onlarla iletişim içinde olacağız. Beşiktaş kendi sporcu verisini kendi sakladığı bir sistem kuracağız. 14 yaşında çocukları alıp gidemeyecekler. Beşiktaş'ın 120 yıllık gücü ve itibarıyla transfer yapacağız. Beşiktaş'ın kendi sporcu verisini sakladığı kurumsal bir sistemi olacak. Beşiktaş'ın kendi scout sistemi olacak. Beşiktaş altyapı sistemini Avrupa seviyesinde yeniden tasarlayacağız."

"DİJİTALDE 7X24 AÇIK OLAN BİR TV KURACAĞIZ"

Dijital medyada rakiplerini geride bırakacaklarını söyleyen Arat, "Beşiktaş'ın kurumsal medyası yok. Kendi taraftarıyla iletişim kurmuyor. Kulübe değil yöneticiye bağlı medya ile iletişim kuruyor. Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim medyasına alacağız. Dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Herkes BJK TV'yi medyayı merak ediyor. Dijitalde 7x24 açık olacak bir TV kuracağız. Beşiktaş medya orijinal yapımlarını dünyaya satarak gelir elde edeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız" diye konuştu.

"YENİ GELİR KALEMLERİ OLUŞTURMAK İÇİN ACİL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR"

Birçok yenilik yaparak gelir oluşturacaklarını söyleyen Hasan Arat, şöyle konuştu:

"Yeni gelir kalemleri oluşturmak için acil çözümlere ihtiyaç var. Beşiktaşlılara özel dijital cüzdan ve kredi kartını da kapsayan sadakat programını hayata geçireceğiz. Yeni doğan bebeğimize Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüdüğünde kulübümüze üye olabilecek. Kartal Yuvaları'nda ve kafe, restoranlarda Beşiktaş puan kazandıracak. Kombine, üyelik aidatı ve kurum ödemelerinin yanı sıra İstanbul Kart'a puan aktarabilecek. Beşiktaş yatırım fonunu kuracağız. Beşiktaş girişim sermayesi fonunu kuracağız. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Beşiktaş uygulaması sayesinde özel şartlarda kredi kullanabilecek. Dünyanın önde gelen bankalarla ve yönetim şirketiyle prensip anlaşmasına vardık. Kazanılan puanlar tokena dönüştürülecek. Beşiktaş uygulamasıyla boş kalan koltuklara son dakika satışı yapılabilecek. Kadınlar ve çocuklar için ayrı fırsatlar sunacağız. Üniversiteli gençler için finansal kolaylıklar sağlayacağız. Bu dijital proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek. Bizim yönetimimizde Türkiye'nin en iyi finansman yöneticileri var. Bu proje onlarla hazırlandı. Bu yöneticiler ve sizin desteğinizle Beşiktaş'ın borcunu 4,5 yılda kapatacağız. Beşiktaş Junior Club sayesinde bebekler kongre üyesi olacak ve geleceğin yüz bin kongre üyesini oluşturacağız."

"FEDA DÖNEMLERİNİ SONLANDIRACAĞIZ"

Gayrimenkul yatırımları yapacaklarını dile getiren Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Biz geldikten sonra FEDA dönemlerini sonlandıracağız. Biz bize yeteriz Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ın geleceği için gayrimenkul yatırımları yapacağız. Bu fon gayrimenkulleri geliştirecek ve her taraftarımız gücü oranında katılabilecek. Girişim sermayesi yatırım fonuyla taraftarımız şirketlere önder yatırım yapıp ortak olacak. Bu şirketleri Beşiktaş'ın gücüyle büyüteceğiz. Beşiktaş bireysel emeklilik sistemi kuracağız."

Hasan Arat, Kartal Yuvaları'nı 81 ile yaymak istediklerini söyledi. Ayrıca göreve gelmelerin halinde taraftar tarafından oldukça beğenilen yüzüncü yıl forması ve ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti.

"STATTA YAPILMASI GEREKEN ÇATI DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Stadyumdaki akustik sorununu çözeceklerini ifade eden Hasan Arat, "Atiba'yı uğurladığımız gibi efsaneleri güzel uğurlayacağız. Statta yapılması gereken çatı değişikliği olacak. İnşallah Tüpraş o çatıyı yapar. En önemli sorun akustik sorunu. Bizi bütün dünya duyuyor. O konuyla ilgili çözüm bulacağız. Panellerin boşluk olan kısımlarını tamamlayacağız. Çok önemli çalışmalar yaptık. Çatıyla birlikte bu konu çözülecek. Taraftarımızın statta oturma düzeniyle ilgili taleplerini hayata getireceğiz. Kale arakası tribününün kapasitesini yüzde 80 arttıracağız. Taraftarın tezahüratı olmadan maç kazanılamaz. Mekanın sahibi her zaman orada olacak. Beşiktaş'ın dünya tanınan simgesi 'Kapalı'yı geri getireceğiz. Merak ediyorsunuz nasıl gelecek diye. Orada localar var. Olduğu gibi oraya tek hale getireceğiz. Statta efsaneler tribünü kuracağız. Efsanelerimiz maça gelecek. En ünlü dünya takımlarıyla temas kuruyorum. 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde dünya yıldızları Beşiktaş'a gelecek" ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEFİMİZ EUROLEAGUE"

Amatör branşlarda izlenecek yollarla ilgili de bilgiler veren Hasan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbol geçen sene küme düşüyordu sesimizi çıkartmadık. Allah korudu kümede kaldık. Bu sene Nedim Yücel geldi takım daha iyi. Ana hedefimiz Euroleague olacak. Kadın voleybol takımımız, kadın voleybol dünyada 1 numara. Beşiktaş bu işi çok ciddiye alacak. Bugün maçlar 10 bin kişiye oynanıyor. Altyapıdan başlayarak çok önemli hamleler yapacağız. Erkek voleybolu geri getireceğiz. Hentbol bizim tarihimiz. Hentbolu ne hale getirdiler. Hentbol layık olduğu yere geri dönecek. Beşiktaş'ın olimpiyatlarda sporcusu yok. Bu bizim ana hedeflerimizden birisi olacak. Paris'e yetişmemiz çok zor ama 2028 için özellikle kadın sporcularımızla program yapacağız. 23 yaşında Nesrin Baş dünya şampiyonu oldu. Benim hayalimdir, su sporlarına başlayacağız. Olimpiyatlarda kadın, erkek takım şampiyonaları var. Beşiktaş'ta yüzme ve jimnastik çok ağırlıklı olacak. Bu salon önümüzdeki 4, 5 gün dolu, espordan dolayı. Espor 350, 400 milyon dolar hacme sahip. Beşiktaş orada da kuvvetli şekilde devam edecek. Bunlara büyük emekler verdik."

Akaretler'deki plazalarını residans yapacaklarını söyleyen Arat, "Tesislerimiz bakımsız. Beşiktaş'ın üyeleri gayrimenkulle ilgili soruları bilmiyor. Beşiktaş Plaza neresi diyorum çoğu insan bilmiyor. Süleyman Seba'nın oturduğu ofis var ya orayı bilmeyenler var. Ben Akaretler'e taşıyacağız deyince plazalara taşıyacağız zannettiler. Bugün plazayı kimseye sormadan kiraya veriyorlarmış. Biz buna engel olduk" dedi.

Arat ayrıca Fulya'da bulunan Şan Ökten Tesisleri'nin yeniden ayağa kaldırılacağını ifade etti. Hasan Arat Akatlar'daki basketbol salonunun yıkılarak yerine yenisinin yapılacağını da sözlerine ekledi.