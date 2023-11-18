Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat İzmir'i Ziyaret Etti

Başkan adayı Hasan Arat, İzmirli Beşiktaşlılarla buluştu

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, İzmir'i ziyaret etti.

Kentte, Beşiktaşlı kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Arat, seçime yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. İzmir'de çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Hasan Arat, İzmir benim babamın şehri. İzmir'de her zaman ilkler olur. Ben de bugün İzmirlilerle buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Biz dün lansmanımızı yaptık, çok yoğun bir katılım oldu. Sosyal medya ve geleneksel medyada çok önemli yer aldı. Ciddi sayılara ulaştık, ciddi rekorlar var. Bu da halkımızın Beşiktaş'a olan teveccühünü gösteriyor dedi.

BEŞİKTAŞ HEPİMİZİN KULÜBÜ

Bu seçimin köprüden önceki son çıkış olduğunu kaydeden Arat, Biz bu seçimi çok ciddiye alıyoruz. Bu seçimdeki en ciddi olay, tüm kongre üyelerimizin oy vermeye gelmesi olmalıdır. Oy vermeden bu kulübe sahip çıkamayız. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Herkes kulübüne sahip çıksın. Ben öncüyüm, Beşiktaş hepimizin kulübü. Ben dünkü lansmandan sonra sabah 05.00'te yola çıktım. Denizli'ye gittik, Denizli'den Aydın'a geldik. Aydın'dan da İzmir'e geldik. Biz durmuyoruz. Bu işin zor ama önemli bir atılım olduğunu söyledik. Çalışmalarımızın ciddiyeti ve ekibizin ciddiyeti dün proje lansmanında ortaya çıktı diye konuştu.

YENİ BİR BEYAZ SAYFA AÇMALIYIZ

Bu hareket Beşiktaşlıların hareketidir diyen Hasan Arat, Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması lazım. 23 yıllık düzen yerini yeni bir beyaz sayfaya bırakmalıdır. Tüm Beşiktaşlıları duyarlı olmaya davet ediyorum yorumunu yaptı.

Kendisinin Süleyman Seba geleneğinden gelen bir yöneticilik tarzına sahip olduğunu dile getiren Hasan Arat, Ben uluslararası tüm mecralarda, olimpiyatlarda ve diğer kuruşlarda yöneticilik yapmaktayım. Ben spordaki tüm sermayemi Beşiktaş'a aktarmaya geldim.Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Ben bu birikimimi camiama aktarmaya karar verdim. Sporun gerektirdiği centilmenlikte mücadelemizi yapacağız ama Beşiktaş'ın hakkını da arayacağız. Biz haklarımızı en kuvvetli şekilde arayacağız. Camiamızın çok ciddi serzenişleri var. Dolaştığım tüm şehirlerde iki önemli konu ortaya çıkıyor. Biri Merkez Hakem Komitesi ne olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda lobimiz var mı Bunlar her zaman ön palan çıkıyor ifadelerini kullandı.

TAKVİYELERİMİZİ YAPACAĞIZ

TFF'de uzun süre Beşiktaşlı başkanların ve başkan yardımcılarının görev aldığını belirten Arat, Bu lobi sürekli değişiyor. Beşiktaş gerekeni yapacaktır. Bizim ekibimiz bu ilişkileri çok iyi düzenleyecek dedi.

Beşiktaş futbol takımıyla ilgili yapacaklarını da sözlerine ekleyen Arat, Önceliğimiz bize moral bozukluğu yaratan futbol takımımızı hemen toparlamak. Hemen gerekli transferleri 4 Aralık'tan itibaren resmiyete dönüşmesini sağlamak. Çünkü 4 Aralık başkanın belli olduğu gün olacak. Ondan sonra teknik direktörümüzle bir araya gelip gerekli çalışmaları yapacağız ama bizim zaten çalışmalarımız hazır. O takviyeleri hemen gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın acil takviyeye ihtiyacı var. O takviyeler yapılırsa gelecek seneye de sağlıklı gireriz. Bu sene de bulunduğumuz pozisyonları değerlendiririz, lig henüz bitmedi. Biz umudumuzu hiç bir zaman kaybetmeyiz. Bizim üye sayımız 21 binin üzerinde. Beşiktaş'ta geleneksel olarak yüzde 60 kesimin oy kullanmaya geldiğini görüyoruz. Bu yüzdeyi artıralım. Herkes oy kullanmaya gelsin. Sağlık dışında bir mazeret olmaması lazım. Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek bir seçim olacaktır cümlelerine yer verdi.