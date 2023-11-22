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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın ilk yönetim kurulu üyesi belli oldu

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetim kurulu listesindeki ilk ismi açıkladı. Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin, Arat'ın yönetiminde yer alacak.

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın ilk yönetim kurulu üyesi Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin oldu.

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, yönetimin kurulu listesindeki ilk ismi açıkladı. Finans dünyasının duayenlerinden, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin, başkan seçilmesi halinde Arat'ın yönetiminde yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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