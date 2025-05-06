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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
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Beşiktaş Kulübü başkan adayı Gürkan Aksoy, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu'na sundu.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Beşiktaş'ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na verdi.

Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

Yedek

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekcioğlu

Nurettin Yılgın

Sururi Kerem Güzeldoğu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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