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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Oyunu Kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy Oyunu Kullandı
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı ve kongre hakkında açıklamalarda bulundu. Aksoy, seçimin huzurlu geçtiğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Başkan adaylarından Gürkan Aksoy da kongrede oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Aksoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürkan Aksoy, "Çok sakin, çok temiz, çok huzurlu bir kongre yaşıyoruz. Herkese bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Herkes seçimin ne olacağını soruyor. Biz şu anda kazanan tarafız. Kaybetsek de kazandık. Çünkü artık bu kulüpte kaybetsek dahi bir muhalefet olacak. Herkes buna hazır olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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