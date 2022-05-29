Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı - Haberler

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu 5. sandıkta kullandı.
- Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen oyunu kullandı
İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oyunu 5. sandıkta kullandı.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkan adayı Fuat Çimen oy verme işlemi yaptı. Çimen oyunu 5. sandıkta kullandı.
Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı ve saat 17.00'ye kadar sürecek.
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor