Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic: 'Kulübümle Gurur Duyuyorum'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'ya karşı kaybedilen finalin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic, takımının sezonu başarıyla geçirdiğini belirtti ve taraftarlarına teşekkür etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sırp başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güzel bir sezon geçirdiklerini belirten Alimpijevic, "Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün başantrenörü olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık." diye konuştu.

Son iki sezonda büyük ilerleme yaşadıklarını anlatan Dusan Alimpijevic, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bu sene olduğu gibi bizi desteklemesini istiyorum. Hangi sahada oynarsak oynayalım biletler tükendi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Harika bir sezon geçirdiler. 3 kupa kazandılar. Jasikevicius oyuncularıyla çok güzel bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiler. Taraftarlarla birbirimize karşılıklı sevgi besliyoruz. Beşiktaş'ın koçu olmaktan çok keyif alıyorum çünkü bana ve takımıma duydukları sevgiyi hissedebiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.