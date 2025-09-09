Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü ve pas organizasyonlarıyla taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
CHP'li Ali Mahir Başarır 'Bu bir darbedir' dedi, polis memuru kayıtsız kalamadı

CHP'li Başarır'ın o sözlerine polis memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.