Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü ve pas organizasyonlarıyla taktiksel çalışmalar yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor