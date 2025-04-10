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Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması içerdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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