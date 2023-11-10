Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maç öncesi son antrenman yarın yapılacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Yardımcı Antrenör Hari Vukas'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maça ilk on birde başlayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşularıyla idmana başladılar. Stretching ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL