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Beşiktaş, Başakşehir ile 21. Randevuda

Beşiktaş, Başakşehir ile 21. Randevuda
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 19.00'da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 20 maçta Beşiktaş 7 kez galip gelirken, 6 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir ile 21. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 21. randevu

Başakşehir ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 6 kez de rakibine boyun eğdi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 1-0 kazanırken, Başakşehir'de oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Son haftaların golcüsü Ernest Muçi

Beşiktaş'ta Arnavut oyuncu Ernest Muçi, forma giydiği son 3 müsabakada da gol atmayı başardı. Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandıran Muçi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö karşılaşmasında da 1 gole imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da gol atma başarısı gösterdi.

Kartal'ın gol umudu Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin sakatlığında gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi. Geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu sezonki ilk sayısına son oynanan Malmö mücadelesinde kaydettiği golle ulaştı. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig'de 9 kez top koşturan genç oyuncu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı. Süper Lig'de 4 asist katkısı yapan Semih, henüz golle tanışamadı. 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy'un Immobile'nin yokluğunda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Başakşehir karşısında da ileri uçta görev alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta iki eksik

Siyah-beyazlılarda çapraz bağ yırtığı bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan alınan ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Ciro Immobile'nin de Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Musrati ceza sınırında

Beşiktaş'ta Libyalı oyuncu Al Musrati ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Başakşehir mücadelesinde kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Turgut Doman düdük çalacak

Zorlu müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Furkan Aksuoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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