Haberler

Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir 71. dakikada öne geçerken, Beşiktaş 74. ve 90+1. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kazandı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir Futbol Klübü'nü konuk etti. Beşiktaş Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Alper Akarsu yönetti.

Konuk takım Başakşehir 71. dakikada Elder Şahmuradov'un golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. 74. dakikada El Bilal Toure ve 90artı1. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla tamamlandı ve Beşiktaş sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı

Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.