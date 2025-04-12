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Beşiktaş, Başakşehir'e Mağlup Oldu

Beşiktaş, Başakşehir'e Mağlup Oldu
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini alarak, 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligdeki performansını sürdürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçla birlikte takımın başında ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Göreve geldiğinden itibaren Süper Lig'de 10 maça çıkan Solskjaer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'e yenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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