Beşiktaş, Başakşehir'e Mağlup Oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini alarak, 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligdeki performansını sürdürdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'deki 3. mağlubiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçla birlikte takımın başında ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.
Göreve geldiğinden itibaren Süper Lig'de 10 maça çıkan Solskjaer, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Süper Lig'de Konyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'e yenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor