Beşiktaş, Başakşehir'e Evinde Mağlup Oldu

Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de evinde 2. kez gol atamadan müsabakayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Samsunspor karşılaşmasında sonra 2. kez evinde oynadığı bir lig maçında gol atamadı.

Bu sezon sahasında Süper Lig'de 15 mücadelesine çıkan Kartal; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gole engel olamadı. - İSTANBUL