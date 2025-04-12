Beşiktaş, Başakşehir'e Evinde Mağlup Oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde oynadığı Başakşehir maçında 2-0 mağlup olarak bu sezon ikinci kez gol atamadan sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de evinde 2. kez gol atamadan müsabakayı tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Samsunspor karşılaşmasında sonra 2. kez evinde oynadığı bir lig maçında gol atamadı.
Bu sezon sahasında Süper Lig'de 15 mücadelesine çıkan Kartal; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gole engel olamadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor