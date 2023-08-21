Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Zaynutdinov'a başarılar dileyen kulüp, sözleşmenin 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olduğunu belirtti.