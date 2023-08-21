Beşiktaş, Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı. Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı. Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.