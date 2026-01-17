Haberler

Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u setler 19-25, 19-25, 21-25 sonuçlarıyla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Nur Yılmaz, Nikolava, Reid, Ceylan Arısan, Jacsic (Berre İnce, Eylül Durgun, Eda Say, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu)

Beşiktaş : İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Haberler.com
500

