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Beşiktaş, "Baba Hakkı"yı andı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Beşiktaş, 'Baba Hakkı'yı andı

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Ahmet Nur Çebi, Baba Hakkı, Beşiktaş, Baba, Spor, Haberler

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