Beşiktaş, 'Baba Hakkı'yı andı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.