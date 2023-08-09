Beşiktaş, Azerbaycan'da Coşkuyla Karşılandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için Azerbaycan'a gitti ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Futbolseverler, siyah-beyazlı oyuncularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.