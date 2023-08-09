Beşiktaş, Azerbaycan'da Coşkuyla Karşılandı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için Azerbaycan'a gitti ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Futbolseverler, siyah-beyazlı oyuncularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.
Azerbaycan'a gelen siyah-beyazlı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu.
Siyah-beyazlı oyunculara sevgi gösterisinde bulunan futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kalacağı otele geçti.
Bakü'deki Neftçi Arena'da yarın oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.