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Beşiktaş, Azerbaycan'da Coşkuyla Karşılandı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için Azerbaycan'a gitti ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Futbolseverler, siyah-beyazlı oyuncularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'a gelen siyah-beyazlı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu.

Siyah-beyazlı oyunculara sevgi gösterisinde bulunan futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kalacağı otele geçti.

Bakü'deki Neftçi Arena'da yarın oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Haydar Aliyev Azerbaycan Beşiktaş Spor Haberler

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