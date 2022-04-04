Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 9 Nisan Cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Trabzonspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 6 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.