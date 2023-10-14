Beşiktaş Ayos, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın süresi 130 dakika sürdü.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Lee, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Simonenko, Aleyna Vence (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Ceylan Arısan, Aslı Tecimer, Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem)
Beşiktaş Ayos: Salas, Bengisu Aygün, Brakocevic, Fulden Ural, Bahar Toksoy Guidetti, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Pelin Eroktay, Hilal Kocakara, Demidova, Efimova, Sude Naz Uzun)
Setler: 15-25, 21-25, 25-13, 25-21, 13-15
Süre: 130 dakika (30, 29, 22, 28, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.