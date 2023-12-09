Beşiktaş Ayos, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
Salon: Antalya Süleyman Evcilmen
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Sevilay Gezer Boyacı
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Burcu Şentürk, Micaya, Buket Yılmaz)
Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Brakocevic, Salas, Bengisu Aygün (Bahar Toksoy, Plak, Gizem Güreşen, Demidova, Duru Aksu, Hilal Kocakara)
Setler: 18-25, 25-19, 23-25, 25-19, 12-15
Süre: 135 dakika (29, 28, 27, 30, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş Ayos, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.