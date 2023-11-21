Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi

Beşiktaş Ayos, Karayolları'nı 3-1 yendi

21 Kasım 2023 18:20 , Son Güncelleme: 18:22 Spor Haberleri Abone Ol

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ayos, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Ayos, ligde üçüncü galibiyetini elde etti. Karayolları ise dokuzuncu yenilgisini yaşadı.