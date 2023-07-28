Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Victoria Demidova'yı transfer etti

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, 18 yaşındaki Rus smaçör Victoria Demidova'yı renklerine bağladı. Kulüp, transferin 2023-2024 sezonu için yapıldığını ve Demidova'nın önemli hizmetlerde bulunacağına inandıklarını belirtti.

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, 18 yaşındaki Rus smaçör Victoria Demidova'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Victoria Demidova ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victoria Demidova'ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.