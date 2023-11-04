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Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Ayos, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon : Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Efimova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Fatma Şekerci, İlayda Uçak, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Tuğçe Akman, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Ecenur Aksoy)

Setler : 25-16, 25-23, 26-24

Süre : 86 dakika (21,32,33)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş Ayos, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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