Beşiktaş Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya kampında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda ve havuzda antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın detayları ve sonraki çalışmalar açıklandı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor