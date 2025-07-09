Beşiktaş Avusturya Kampında Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Avusturya kampında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde salonda ve havuzda antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın detayları ve sonraki çalışmalar açıklandı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde rejenerasyon ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kanunu değişmediği sürece seçim 2028'de yapılacak

Erdoğan'dan Özel'in erken seçim çağrısına net yanıt! Tarihi bile verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.