Beşiktaş, Avusturya Kampında İki Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş, Avusturya Kampında İki Antrenmanla Hazırlıklara Devam Ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çift antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanlar, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla dikkat çekti.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, çift antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından oyuncular, iki ayrı sahada yapılan koşular ve büyük sahada topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Üç ayrı gruba ayrılan siyah-beyazlılar, koşu ve kondisyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Akşam antrenmanı ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlarken, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 16.00'da salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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