Beşiktaş Avusturya Kampında Hazırlıklarına Devam Ediyor

WIENER Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, akşam saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde yenilenme ve esneme çalışması olarak başladı. İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.