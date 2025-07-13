Beşiktaş, Avusturya Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor

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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Takım, bugün FC Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında bugün TSİ 18.00'de Datenpol Arena'da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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