Beşiktaş, Avusturya Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, salon ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti. Takım, ikinci etap kamp çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.

WIENER Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, salonda yenilenme hareketleriyle başladı.

Günün tek antrenmanı, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.