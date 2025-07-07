Beşiktaş, Avusturya Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, salon ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti. Takım, ikinci etap kamp çalışmalarına yarın çift idmanla devam edecek.
WIENER Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, salonda yenilenme hareketleriyle başladı.
Günün tek antrenmanı, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor