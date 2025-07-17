Beşiktaş, Avusturya Kampında FC Petrzalka'ya Mağlup Oldu

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı FC Petrzalka'ya 2-1 mağlup oldu.

Ergo Arena'da oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal ve Elan Ricardo 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 geride geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü Ernest Muçi atarken, rakibin sayılarını ise David Bordac ve Patrik Danek kaydetti. - İSTANBUL