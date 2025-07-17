Beşiktaş, Avusturya Kampında FC Petrzalka'ya Mağlup Oldu

Beşiktaş, Avusturya Kampında FC Petrzalka'ya Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında FC Petrzalka'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlıların golü Ernest Muçi'den gelirken, rakip takımın gollerini David Bordac ve Patrik Danek attı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı FC Petrzalka'ya 2-1 mağlup oldu.

Ergo Arena'da oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Necip Uysal ve Elan Ricardo 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 geride geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü Ernest Muçi atarken, rakibin sayılarını ise David Bordac ve Patrik Danek kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.