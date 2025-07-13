Beşiktaş, Avusturya kampında FC Admira Wacker ile berabere kaldı

Beşiktaş, Avusturya kampında FC Admira Wacker ile berabere kaldı
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında FC Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golü 17. dakikada rakip takımın oyuncusu tarafından atıldı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı FC Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Datenpol Arena'da oynanan maça siyah-beyazlılar; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Ege Tıknaz, Milot Rashica, Keny Arroyo, Kartal Yılmaz, Rafa Silva, David Jurasek ve Gedson Fernandes 11'i ile başladı. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde geçen Beşiktaş, sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü 17. dakikada Lukas Malicsek (k.k.) atarken, rakibin sayısını ise 68. dakikada Marco Wagner kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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