Beşiktaş, Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, rejenerasyon çalışması ile başladı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor