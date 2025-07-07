Beşiktaş, Avusturya Kampında Antrenmanlara Devam Ediyor

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bugün salonda ve havuzda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda rejenerasyon çalışması olarak başladı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, esneme hareketlerinin ardından havuzda yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL