Beşiktaş, Avusturya Kampında Antrenmana Devam Ediyor

WIENER Beşiktaş, Avusturya kampındaki çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında bugün ülke takımlarından Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.