Beşiktaş, Avusturya Kampına Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarına, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan salon antrenmanıyla devam etti. İdman stretching çalışmasıyla başladı ve esneme çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 18.00'de basına kapalı salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor