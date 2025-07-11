Beşiktaş Avusturya Kampına Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, sabah antrenmanının ardından bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan akşam idmanı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 18.00'de basına kapalı salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.