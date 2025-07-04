Beşiktaş Avusturya Kampına Başladı

Beşiktaş Avusturya Kampına Başladı
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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avusturya kampına Bad Erlach'ta antrenman yaparak başladı. Antrenman stretching çalışması ile başladı ve kuvvet antrenmanları ile devam etti.

BEŞİKTAŞ, Avusturya kampına Bad Erlach kasabasında bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. Daha sonra kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenman tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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