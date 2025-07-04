Beşiktaş Avusturya Kampına Başladı

Beşiktaş Avusturya Kampına Başladı
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Beşiktaş, Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimindeki antrenman stretching ile başladı ve kuvvet-koordine çalışmaları ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya kampına Bad Erlach kasabasında bu akşam salonda yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan idman, stretching çalışmasıyla başladı. Daha sonra kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de ilk 25 dakikası basına açık ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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