Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da düzenlediği antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları ile havuz uygulamalarıyla sona erdi.

WIENER Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına salonda ve havuzda yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, iki grup halinde yenilenme ve esneme çalışması olarak başladı.

İdman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasının ardından havuzda yapılan uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, bu sezonki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya ekiplerinden St. Pölten ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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