Beşiktaş Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Avusturya'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Takım, bugün Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak.

WIENER Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşularla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında bugün Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.