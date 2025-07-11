Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Avusturya'da akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda açma germe hareketleriyle çalışmalarına devam etti. Takım, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iki grup halinde esneme hareketleri gerçekleştirdi.

WIENER Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarına akşam saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, günün ikinci idmanı yaklaşık 30 dakika sürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, açma germe hareketleriyle başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme hareketleriyle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya'daki kamp çalışmalarını yarın sabah ve akşam yapacağı iki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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