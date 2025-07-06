Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Avusturya'nın SV Bad Erlach tesislerinde yeni sezon kampı kapsamında sabah idmanını gerçekleştirdi. Futbolcular kondisyon ve pas çalışmaları yaparken, taktik çalışmanın basına kapalı olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.
WIENER Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, kondisyon çalışmalarıyla başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra pas uygulamaları üzerinde durdu. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Antrenmanda Ernest Muçi, takımdan ayrı koşularla çalışmalarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da saha kenarından izledi.
Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor