Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avusturya'da yaptığı akşam antrenmanında kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve top kapma çalışmalarıyla başladı, ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

WIENER Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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