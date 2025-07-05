Beşiktaş Avusturya'da Kamp Yaptığı Tesislerde Antrenmanlara Devam Ediyor

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Beşiktaş, Avusturya'da SV Bad Erlach tesislerinde sabah antrenmanı yaparak hazırlıklarına devam etti. Antrenmanı takip eden gurbetçi taraftarlar, takıma büyük destek verdi.

WIENER Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, sabah antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti.

SV Bad Erlach'a ait kulüp tesislerinde ilk 25 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanı takip eden gurbetçi taraftarlar, takıma destek verdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de idmandan önce taraftarların formalarını, toplarını ve ayakkabısını imzaladı.

Beşiktaş, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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