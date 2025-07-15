Beşiktaş, Avusturya'da Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

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Beşiktaş, Avusturya'daki kampında antrenmanlarına devam ederken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda açma germe çalışmaları yapıldı. Takım, yarın Wolfsberger ile hazırlık maçı oynayacak.

WIENER Beşiktaş, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına bu akşam salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, açma germe çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarını yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık mücadelesinde ise yarın Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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