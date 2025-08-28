Beşiktaş, Avrupa'ya Veda Etti: Solskjaer Hayal Kırıklığını Duyurdu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, "Avrupa'dan elenmiş olmak hayal kırıklığı bizim için. İlk yarıda bazı şanslar bulmuştuk. Yediğimiz gol için hayal kırıklığı yaşıyorum. Rakibin arkaya koşular atacağını biliyorduk. Kırmızı kart işimizi zorlaştırdı, bence kırmızı kart değildi. Uduokhai'nin gelişinde temas yok, rakibine kalçasıyla müdahalede bulunuyor. Pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak çok kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu üstlenen Solskjaer, şunları kaydetti:

"Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama olmadı. Yeterince fırsat bulamadık. Sorumlu benim. Teknik direktörler her zaman kadroyu ve taktiği seçenlerdir. Beşiktaş, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa istediği inisiyatifte bulunabilir. Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da bugün savaşmaya hazır olduğunu gördüm. Şu anda yapmamız gereken pazar günü alacağımız sonuçla bu durumu değiştirmek. Kazanamayınca eleştirilmek futbolun doğasında var."

Maça başladığı defansif ağırlıklı sistemle ilgili konuşan Solskjaer, "Bize iki şekilde gol atabilirlerdi. Biri duran top, diğeri arkaya atılan toplar. Elimizdeki sakatlıklar ve oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm." dedi.

Yeni transferlerin takıma katkı vereceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Sözleşme imzaladığımız oyuncular, Beşiktaş'ta başarılı olacaktır. Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi takım olacağız. Burada pozitif etki göstereceğime inanıyorum. 7-8 aydır buradayım ve geldiğimdeki durumla şu anki durum arasında olumlu olarak iyi fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi." diye konuştu.