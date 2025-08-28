Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda Etti
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, Lausanne'a 1-0 yenilerek yarışmaya veda etti. Beşiktaş, 46. dakikada Uduokhai'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus (Danimarka)
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson (Dk. 59 Jurasek), Paulista (Dk. 46 Muçi), Uduokhai, Taylan Bulut (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Abraham
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy (Dk. 79 Abdallah), Roche, Custodio, Lekoueiry (Dk. 79 Ajdini), Butler-Oyedeji (Dk. 67 Sigua), Diakite
Gol: Dk. 45+1 Butler-Oyedeji (Lausanne)
Kırmızı kart: Dk. 46 Uduokhai ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 15 Rafa Silva, Dk. 30 Ndidi, Dk. 61 Emirhan Topçu, Dk. 77 Orkun Kökçü ( Beşiktaş ), Dk. 54 Lekoueiry, Dk. 62 Sow (Lausanne)
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, 1-1'in rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
46. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahanın sol tarafında taç çizgisine yakın noktada Lausanne forması giyen Soppy'ye kayarak müdahale eden Uduokhai, hakem Jakob Kehlet tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
57. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Diakite, topun kontrolünü kaybetti. Ndidi'nin hatası sonrasında altıpasın önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Lekoueiry'nin şutunda kaleci Mert Günok topun ağlarla buluşmasını engelledi.
64. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte ceza sahası sağ çaprazından Ndidi'nin kale önüne indirdiği topa arka direkte Abraham dokunamadı ve meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
68. dakikada Lekoueiry'nin ceza sahasının hafif sağ çaprazından plase vuruşunda kaleci Mert Günok, uçarak meşin yuvarlağı tokatladı.
85. dakikada Lausanne kontratağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Ajdini'nin şutunda top Orkun Kökçü'ye de çarparak az farkla kornere gitti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kaybetti.