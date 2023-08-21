Beşiktaş: "Aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynadığı Pendikspor karşılaşmasında iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) VAR kayıtlarını istedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynadığı Pendikspor karşılaşmasında iptal edilen golü için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) VAR kayıtlarını istedi.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Pendikspor maçındaki aut pozisyonunun VAR kayıtlarını ivedi bir şekilde istiyoruz. Hemen bugün" denildi. - İSTANBUL