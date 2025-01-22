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Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı maçta 4-1'lik skorla galip gelerek, İspanyol temsilcisine karşı tarihindeki ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu mağlup ederek, İspanyol temsilcisine karşı 2. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte İspanyol temsilcisi ile 4. kez karşı karşıya gelirken ikinci galibiyetini almış oldu.

İki takım, ilk kez 1985-1986 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda mücadele ederken, kazanan ise 4-1 ve 1-0'lık skorlarla Bilbao oldu. Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda ise rakibini Dolmabahçe'de 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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